Rusthuizen zoeken naar alternatieven om bewoners uit isolement te halen Jill Dhondt

15 maart 2020

15u46 0 Gent Door het bezoekersverbod, dreigen de bewoners van woonzorgcentra afgesloten te geraken van de buitenwereld. Om hen in contact te houden met vrienden en familie zetten heel wat Gentse rusthuizen acties op poten. Ze vragen om via brieven, mails of muziek lieve of leuke boodschappen te sturen.

“We begrijpen waarom de bewoners in afzondering moeten, maar we hebben toch gezocht naar manieren om dat aangenamer te maken”, klinkt het bij Residentie Vroonstalle. “We hebben meerdere acties op poten gezet, waaronder een schrijfactie. Vrienden, familie, maar ook wildvreemden kunnen in hun pen kruipen, om de bewoners een handgeschreven boodschap te bezorgen. Vertel over jezelf, deel een recept, een reisverhaal of een mopje, alles kan.”

Residentie Vroonstalle is niet het enige rusthuis in de streek dat een oproep doet om brieven te schrijven. De woonzorgcentra De Vijvers, De Liberteyt en De Zonnehove vragen eveneens om warme boodschappen op te sturen. “Dat kan naar een familielid, maar evengoed naar bewoners die misschien geen familie hebben.”

Zeg het met muziek

De Zilvermolen geeft aan dat er meerdere manieren bestaan om de bewoners en de medewerkers een hart onder de riem te steken. “Laat een bloemetje of koekjes leveren aan het onthaal, breng een aanmoedigende boodschap over, laat de kleinkinderen tekeningen maken.” Op deze manier willen de rusthuizen ervoor zorgen dat de bewoners niet compleet afgesloten geraken en dat de medewerkers zich gesteund voelen voor hun heldenwerk.

In datzelfde kader stelde Residentie Vroonstalle een tweede actie op, waarbij buitenstaanders een plaatje kunnen aanvragen. “Ze kunnen ons laten weten welk nummer ze willen draaien en voor wie. Daarbij mogen ze een lief of ludiek bericht voegen. Wij gaan dan via de radio een show laten afspelen voor de bewoners, met de boodschappen eraan toegevoegd.”

Online contact houden

De rusthuizen zetten ook massaal in op online communicatie, om de bewoners in contact te houden met hun naasten. De medewerkers van de woonzorgcentra Domino, Sint-Jozef, Vroonstalle en Zuiderlicht helpen de senioren om te mailen, bellen of videochatten met hun familieleden en vrienden. Ter Hovingen zal elke dag foto’s trekken van de bewoners en deze verspreiden via Facebook en WhatsApp.