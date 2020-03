Rusthuismedewerkers maken zelf mondmaskers om bewoners beter te beschermen Jill Dhondt

18 maart 2020

18u03 0 Gent Door het tekort aan mondmaskers, vraagt de overheid aan rusthuizen om pas mondmaskers te dragen als iemand koorts heeft. De medewerkers van Residentie Vroonstalle vonden dat niet voldoende, en zijn daarom gestart met zelf mondmaskers te maken.

“De mondmaskers zijn in de eerste plaats bestemd voor onze eigen medewerkers”, zegt Rebekka Steyaert, hoofd bewonerszorg. “Het is de bedoeling dat elke medewerker zeker twee maskertjes heeft. Zo kunnen ze telkens een maskertje gebruiken, als een ander in de was zit.” Op een kleine twee dagen, maakten de naaisters van Residentie Vroonstalle voor elke medewerker een maskertje. Indrukwekkend, als je weet dat het rusthuis niet minder dan 85 medewerkers telt. “Als we zelf genoeg maskers hebben, kunnen we er leveren aan omliggende woonzorgcentra”, geeft Rebekka aan.

“De overheid vroeg ons om enkel over te stappen op maskers als er verhoogde temperaturen gemeten werden. Toch vonden we dat niet voldoende om onze bewoners te beschermen. Zo zijn we op het idee gekomen om zelf mondmaskers te maken. We kunnen hierbij de hulp van enkele bewoners en de buitenwereld inschakelen. Eén van onze bewoners haar dochters heeft al aangegeven dat ze wil helpen, maar alle handen zijn welkom. Wie handig is, en rekkers, stof, naald en draad heeft liggen, kan van dienst zijn.”

Meer info op de Facebookpagina van Residentie Vroonstalle.