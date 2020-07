Rusthuisbewoners hebben gesproken: nieuwe koffiesoort ingevoerd na protest Jill Dhondt

24 juli 2020

13u54 0 Gent De komst van een nieuwe koffiesoort werd niet gewaardeerd door de bewoners van de vijf stedelijke woonzorgcentra. Overal brak er De komst van een nieuwe koffiesoort werd niet gewaardeerd door de bewoners van de vijf stedelijke woonzorgcentra. Overal brak er protest uit, waarna de Stad in elke rusthuis een proefsessie organiseerde om een andere fairtradekoffie te vinden die wel in de smaak valt. ‘Fairtrade Royal’ werd in elk woonzorgcentrum gekozen tot winnaar.

Aan het einde van de vijf proeverijen die onafhankelijk van elkaar plaatsvonden, werd iedere keer voor dezelfde koffiesoort gekozen. De bewoners wisten nochtans niet welke koffie ze dronken, dat werd geheim gehouden tot na de laatste sessie. Ze kregen drie koffiesoorten voorgeschoteld die enkel verbonden werden met een nummer. Erna volgde een tweede ronde waarbij de drie koffiesoorten opnieuw geserveerd werden, maar dan volgens een andere sterkte.

Uiteindelijk werd in elk rusthuis voor het koffietype ‘Fairtrade Royal’ gekozen. De bewoners moeten niet wachten tot de vorige koffie op is, de nieuwe koffie wordt nu al geserveerd. De sterkte van de koffie verschilt wel per woonzorgcentrum, aangezien die voorkeur wel varieerde per woonzorgcentrum tijdens de proeverijen.