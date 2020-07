Rusthuisbewoners hebben geproefd en gesproken: koffiesoort Fairtrade Royal wordt vanaf nu overal geschonken na protest

Gent

De komst van een nieuwe koffiesoort werd niet gewaardeerd door de bewoners van de vijf stedelijke woonzorgcentra in Gent. Overal brak er protest uit, waarna de stad in elke rusthuis een proefsessie organiseerde om een andere fairtradekoffie te vinden die wel in de smaak valt. ‘Fairtrade Royal’ werd in elk woonzorgcentrum gekozen tot winnaar.