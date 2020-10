Rusthuis De Vijvers bouwt leefruimtes per afdeling. “Wij willen volledig weg van de ziekenhuissfeer” Sabine Van Damme

03 oktober 2020

18u54 0 Gent Woonzorgcentrum De Vijvers in Ledeberg heeft op feestelijke wijze de nieuwbouw geopend. In de beide binnentuinen van het rusthuis is een soort bijbouw gezet, waardoor nu elke verdieping – en dus elke afdeling – een eigen leefruimte heeft waar ook gekookt kan worden, met daaraan een buitenterras.

“Vroeger at iedereen ’s middags samen in de grote cafetaria beneden”, zegt directeur Dirk Beyens. “Maar in de loop der jaren zijn onze bewoners steeds minder mobiel geworden. Daardoor nam het enorm veel tijd in beslag om alle 180 bewoners naar de cafetaria, en terug, te brengen.”

Dus werd in beide binnentuinen een aanbouw gezet, over de hele hoogte van het gebouw. “Nu heeft elke afdeling zijn eigen leefruimte, waar ook gekookt kan worden”, zegt bevoegd schepen Rudy Coddens. “De bewoners kunnen ook daar bezoek van hun familie ontvangen. Het is allemaal veel knusser en gezelliger. Bovendien hebben we door corona geleerd dat het beter en veiliger is om in kleine groepen te leven. Het is handig dat het door deze bijbouw kan.”

Dat er daardoor minder buitenruimte is, is niet echt een probleem. De Vijvers ligt immers vlak naast park De Vijvers. Sinds de heraanleg van dat park is er een doorsteek naar het rusthuis, en de senioren kunnen er makkelijk kuieren op de nieuw aangelegde wandelpaden. “De huidige cafetaria beneden gaan we ombouwen tot bureau’s”, aldus de directeur. “Daardoor komen er 4 andere ruimtes vrij, die we dan als extra kamers kunnen inrichten.”