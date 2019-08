Russische feministische punkband Pussy Riot was stiekem in Gent Erik De Troyer

26 augustus 2019

12u32 0 Gent Een opmerkelijke performance op een kruispunt in Gentbrugge dit weekend bleek een actie van de Russische punkband Pussy Riot te zijn, samen met jonge Gentse kunstenaars. Zij organiseerden in de oude brandweerkazerne een driedaagse ‘Pussy Riot Zomerklas’.

Pussy Riot werd een wereldwijd fenomeen toen drie leden van de punkband in Rusland werden opgesloten na een protestactie in een orthodoxe kerk tegen de herverkiezing van Vladimir Poetin. De aanhoudingen lokten protest uit van grote muziekartiesten als The Red Hot Chili Peppers, Madonna en Sting. Ook tijdens de finale van de wereldbeker voetbal in Moskou werden leden van de groep - die naar schatting 11 leden telt - opgepakt toen ze het veld opliepen in politie-uniform.

Eén van de gearresteerden toen was Olga Kuracheva. Zij zakte afgelopen weekend af naar Gentbrugge voor de zogemaamde ‘Pussy Riot Summerschool’ in opdracht van kunstcollectie Croxhapox. In de leegstaande brandweerkazerne werden een tiental jongeren van het Gentse Astrid Collectief klaargestoomd om een soort Gentse Pussy Riot te worden. Het evenement werd omschreven als een driedaags zomerkamp voor een besloten publiek van kunstenaars en activisten.

Zaterdag om 16u hielden de jongeren dan hun eindpresentatie. “Eigenlijk was het de bedoeling om dat in de kazerne te houden voor een beperkt publiek maar als daad van rebellie werd dan toch beslist om even naar buiten te gaan en een performance op straat te doen”, klinkt het. En zo werd het kruispunt van de Peter Benoitlaan en de Gontrodestraat plots het toneel van de eerste Pussy Riot-actie in ons land. Het werd een wat bizarre dansact waarbij het Pussy Riot-lid meteen topless ging om iedereen aan te sturen.

De actie lokte wel een aantal zure reacties uit. Sommigen vonden het onverantwoord dat dit gebeurde op straat, anderen dachten dan weer dat er een zombiefilm werd opgenomen.

Pussy Riot is dit najaar trouwens ook nog eens voltallig in Gent. Op 27 november geven de Russische punkers een concert in de Handelsbeurs.