Rushuis Privilege overgenomen door Aldea Vastgoed. “Voor bewoners en personeel verandert er niks.” Sabine Van Damme

05 december 2019

16u15 0 Gent Het woonzorgcentrum Privilege, dat in de Bagattenstraat vlakbij de Vooruit ligt, is ovegenomen. Tot nu werd het uitgebaat door een familie. “Voor de 74 bewoners verandert er niks, al zullen we wel kijken hoe we de site op lange termijn kunnen optimaliseren”, klinkt het.

Privilege is een relatief klein, en eerder onbekend rusthuis. Alleen in 2007 kwam het plots in het nieuws, toen bleek dat de hoofdverpleger er 5 mensen had vermoord met insuline. Privilege werd in 1994 opgericht door de familie Vandevelde, die het tot nu ook heeft uitgebaat.

74 bewoners zijn er in Privilege, en voor hen verandert er de komende jaren niks. “Ook het personeel kan allemaal blijven”, zegt Christophe Desimpel, Voorzitter van de Raad van Bestuur. “Er zal misschien zelfs personeel bij komen. Op lange termijn gaan we wel bekijken hoe we de werking kunnen optimaliseren. Eigenlijk is dit relatief oude gebouw te klein voor zoveel bewoners, en zijn ook de kamers te klein. In de toekomst zullen we het gebouw moeten aanpassen aan de hedendaagse normen. Maar van alle bewoners die er nu zijn, zal zeker niemand moeten verhuizen. Ook de prijzen veranderen niet.”

Aldea Vastgoed nam het WZC over. Met deze overname versterkt Aldea Vastgoed haar aanwezigheid in Gent: Naast Home Claire – met 54 rusthuisbedden en 17 assistentiewoningen in de Wolterslaan – en de Residentie Beaux-Arts – 38 assistentiewoningen en 18 levensloopbestendige appartementen in aanbouw op de Kortrijksesteenweg – is dit hun derde project in de Arteveldestad. In 2019 nam Aldea 7 woonzorgcentra over, waarvan 6 in Wallonië.

Voor de uitbating van de verschillende sites werkt Aldea voor een deel van haar projecten samen met andere zorgoperatoren. Sinds dit jaar realiseert Aldea Vastgoed ook haar eigen uitbating, onder de naam Curavi. Dit bedrijf zal ook de uitbating verzorgen van Woonzorgcentrum Privilege. Curavi zal de cultuur, waarden en normen van het familiale Woonzorgcentrum Privilege respecteren en handhaven, met de focus op hoog kwalitatief leven en wonen, aangevuld met warme zorg.

In totaal heeft Aldea nu 655 woonzorgbedden, 338 assistentiewoningen en 115 hotelkamers in portefeuille. In minder dan één decennium werd Aldea één van de belangrijkste niet-beursgenoteerde spelers op de markt van zorgvastgoed.