Rumoerig protest aan UGent: betogers eisen uitsluiting KVHV Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

13 december 2019

08u53 14 Gent Het ging er deze ochtend heet aan toe aan het UFO-gebouw van de UGent aan de Sint-Pietersnieuwstraat. Daar zit het bestuurscollege van de UGent samen over de mogelijke schorsing van KVHV naar aanleiding van de lezing van Jeff Hoeyberghs, maar enkele linkse betogers vinden dat niet volstaan. Zij zijn met geduw en getrek voorbij de security geraakt en eisen de uitsluiting van de studentenvereniging.

Het bestuurscollege zit samen om te zien hoe ze gaan reageren op de rechtse studentenvereniging KVHV. Zij nodigden dokter en onruststoker Jeff Hoeyberghs uit voor een ‘lezing’, maar die maakte daar misbruik van om er een compleet discriminerend discours af te steken naar vrouwen toe. De reacties bleven niet uit, en het regende klachten bij onder meer Unia, maar ook bij de UGent zelf. De sociale raad van de UGent adviseerde een schorsing, en daarover velt het bestuurscollege vandaag een beslissing.

Open brief

Maar het linkse ‘ROSA’ riep op om deze ochtend te betogen aan UFO, en aan die oproep werd gevolg gegeven. Op de trappen van de UFO werden slogans gescandeerd als ‘My body, my choice’ en ‘UGent, stop ermee met die subsidies van KVHV’. Rector Rik Van de Walle kwam naar buiten, en ging in gesprek met de betogers. Van Mai Vermeulen van ROSA nam hij een open brief in ontvangst. De betogers namen geen genoegen met het gesprek en eisten dat het bestuurscollege met open deuren werd gehouden. Om hun eis kracht bij te stellen, wurmden ze zich met geroep en geduw voorbij de security. “We vragen dat de UGent vandaag een duidelijk gebaar stelt. Een schorsing is niet voldoende, de KVHV moet geschorst worden. Jeff Hoeyberghs is gewoon een extreme variant van het seksisme dat vandaag nog zijn ingang vindt binnen de universiteit. Er zijn aan de UGent nog steeds 100 personeelsleden die minder verdienen dan het minimumloon van 14 euro per uur. Ook dat moet aangepakt worden”, zegt Mai Vermeulen.

Ook de vakbond ACOD steunt de oproep tot uitsluiting van het KVHV. “Het is symbolisch dat de deuren aan de universiteit blijven openstaan voor het seksisme en racisme, maar dat de deuren gesloten blijven voor dit protest", zegt ACOD-afgevaardigde Tim Joosen. De beslissing van de UGent wordt rond de middag verwacht.

Gisteravond kwamen de studentenverenigingen van het Politiek Filosofisch Konvent (PFK), dat de politieke, filosofische en levensbeschouwelijke verenigingen aan de UGent overkoepelt, al tot het besluit dat KVHV dient geschorst te worden voor een periode van twee maanden en dat het KVHV zich dient te distantiëren van de uitspraken van Jeff Hoeyberghs.

Tot groot ongenoegen van het KVHV. Die prompt reageerden op hun Facebookpagina.