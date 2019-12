Rumoerig protest aan UGent: betogers eisen schorsing KVHV Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

13 december 2019

08u53 0 Gent Het gaat er momenteel heet aan toe aan het UFO-gebouw van de UGent aan de Sint-Pietersnieuwstraat. Daar zit het bestuurscollege van de UGent samen over de kwestie KVHV en Jef Hoeyberghs, maar een aantal linkse betogers vinden dat niet volstaan. Zij zijn met geduw en getrek voorbij de security geraakt en eisen de schorsing.

Het bestuurscollege zit samen om te zien hoe ze gaan reageren op de rechtse studentenvereniging KVHV. Zij nodigden dokter en onruststoker Jef Hoeyberghs uit voor een ‘lezing’, maar die maakte daar misbruik van om er een compleet discriminerend discours af te steken naar vrouwen toe. De reacties bleven niet uit, en het regende klachten bij onder meer Unia, maar ook bij de UGent zelf. De raad van bestuur gaf aan een schorsing te overwegen, en daarover wordt vandaag beslist.

Maar het linkse ‘ROSA’ riep op om deze ochtend te betogen aan UFO, en aan die oproep werd gevolg gegeven. Met een 100-tal werd geroepen en geduwd. Zij eisen de uitsluiting van het KVHV. Met enig duwen en trekken raakten ze binnen in het gebouw, voorbij de security. Ze eisen dat het bestuurscollege met open deuren wordt gehouden. Rector Rik Vandewalle kwam naar buiten om de gemoederen te bedaren, en ging in gesprek met de betogers. Van Mai Vermeulen van ROSA nam hij een open brief in ontvangst.

Ondertussen steunt ook de vakbond ACOD de oproep tot uitsluiting van het KVHV. De beslissing van de UGent wordt rond de middag verwacht.