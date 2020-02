Ruit Carrefour waait kapot door storm Dennis Cedric Matthys

16 februari 2020

20u35 1 Gent In Carrefour Groene Vallei aan de Nieuwewandeling in Gent is zondagmiddag een ruit uitgewaaid door storm Dennis.

Enkele dagen voordien sloeg een dakloze een barst in de ruit. Hierdoor was ze al erg wankel. “We hoorden het glas de hele tijd kraken door de rukwinden”, zegt eigenaar Vincent Mestdagh. “Rond half één was het dan zo ver. Gelukkig waaiden de glasscherven naar buiten.” Even later dichtte een vakman het gat alvast tijdelijk af met houten planken. Zo blijft de winkel beveiligd tegen diefstal.