Ruim 50 kleuters hangen samen met Sint tuutje in Tuutjesboom Yannick De Spiegeleir

05 december 2019

18u55 0 Gent Ruim 50 kleuters zijn donderdagnamiddag samengekomen in de Tuin van Kina. Al voor de twaalfde keer konden kleuters er hun fopspeen afgeven aan de Sint. De Pieten hangen al die tuutjes in de Tuutjesboom.

Een kleurrijke en muzikale stoet trok van Buurtcentrum Sluizeken naar de Tuutjesboom in De wereld van Kina: de Tuin. Daar aangekomen gaven de kinderen hun tuutje af aan de Sint in ruil voor een geschenkje gemaakt door bewoners van Woonzorgcentrum Tempelhof. Een buurtorkest van kinderen en ouders zorgde voor de sfeer.

“Veel kinderen geven hun tuutje af aan de Sint en dit feest op zijn feestdag biedt een warme omkadering voor dit gebruik. Een buurtbewoonster kwam 12 jaar geleden met het idee van de tuutjesboom. Zij had in Scandinavië zo’n boom zien staan en vond het leuk om die ook in haar eigen wijk te hebben. En zo staat er sinds 2007 een Tuutjesboom in De wereld van Kina: de Tuin”, zegt schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen).

Jaarlijkse traditie in samenwerking met de buurt

De tuutjesboomactie is een jaarlijks initiatief van De wereld van Kina en Buurtwerk Sluizeken-Tolhuis-Ham samen met Brede School Sluizeken-Tolhuis-Ham (Onderwijscentrum Gent). Wat nu een traditie is, startte kleinschalig vanuit enkele buurtinitiatieven met een feestje voor de Sint om zo de verschillende bewoners van de wijk te verbinden. Ondertussen is de laagdrempelige actie toegankelijk voor kinderen uit de hele stad.

Link met de wijk blijft

De link met de buurt blijft behouden door de muzikale omkadering. Leerlingen en begeleiders van Methodeschool De Buurt, een basisschool uit de wijk, repeteren al sinds oktober elke week voor hun uitvoering. Tijdens het overhandigen van de tuutjes brengt een gelegenheidsorkest van muzikale ouders begeleid door een koor van kinderen en ouders klaasliedjes ten berde. Tijdens de receptie geven de leerlingen zelf een concert op hun ukelele. Velen onder hen leerden dit instrument speciaal voor deze gelegenheid bespelen.

“Dit is voor ons altijd een zeer leuk en verbindend feest. De muzikale aanpak doet beroep op ons collectief geheugen. Alle ouders krijgen een tekstblad in de hand en voor je het weet staan ze uit volle borst mee te zingen met de liedjes die ze nog kennen uit hun kindertijd. Iedereen houdt er een warm gevoel aan over", zegt Dieter, begeleider van Methodeschool De Buurt.

Kinderen die er niet bij waren, kunnen ook elke woensdagnamiddag of tijdens schoolvakanties van 13 tot 15.30 uur in De wereld van Kina: de Tuin terecht om hun tuutje in de moerbeiboom te hangen. Graag vooraf wel De wereld van Kina telefonisch of per mail verwittigen.