Ruim 31.000 bezoekers voor Museumnacht Jill Dhondt

06 december 2019

16u23 0 Gent De dertiende Museumnacht wist meer dan 31.000 bezoekers naar de Gentse musea te lokken. De Sint-Pietersabdij, het MSK en het S.M.A.K. trokken het meeste volk.

Tien Gentse musea hielden donderdagavond hun deuren open na sluitingsuren, speciaal voor Museumnacht. De Sint-Pietersabdij, het MSK en het S.M.A.K. waren de grootste trekpleisters. De expo ‘Circle of Life’ van Lieve Blancquaert in de Sint-Pietersabdij was een opvallende hit met 4.571 bezoekers. Een Las Vegas-trouwprieeltje was daar een blikvanger waar weinigen aan konden weerstaan. Het MSK maakte 4.012 mensen warm voor een vooruitblik op de grootste Van Eyck-tentoonstelling ooit. In het S.M.A.K. genoten deze Museumnacht 4.658 mensen van het werk van Ciprian Muresan, Ronny Delrue en Nashashibi/Skaer en van de feestelijke sfeer in de inkomhal. Ook het Huis van Alijn lokte veel nieuwsgierigen. Het museum werd in het kader van de expo Mijn Legerdienst omgetoverd tot kazerne Alijn. Vele bezoekers keerden met een fris geschoren legercoupe terug naar huis.