Roze De Dagelijkse Feestenkijk van Kurt Kurt Burgelman

26 juli 2019

19u02

Wat is er mooier dan hand in hand door de Feestenzone te kuieren met je geliefde? Wat is er romantischer dan je uitverkorene ondanks deze verschroeiende temperaturen stevig vast te houden en voor heel de stad te stoefen met je lief? Wij leven in een maatschappij waar dat onbezorgd en zonder al teveel risico kan en mag. Zolang je lief van het andere geslacht is, moet ik er helaas bijzeggen. De laatste jaren kennen we ook in dit deel van de wereld een toenemende onverdraagzaamheid jegens de holebigemeenschap. Ik snap dat niet. Waarom zou je iets tegen iemand hebben omdat hij of zij van iemand houdt? In Brussel kijkt men er helaas al lang niet meer van op als er homo’s in elkaar geslagen worden. In onze progressieve stad, waar iedereen zich mag uiten en gedragen zoals hij/zij dat zelf wil, zou je zo’n geweld niet verwachten. En toch. Onlangs kreeg Toon Porrez een kopstoot in het aangezicht. Toon is naast een professioneel fotomodel en een zeer sympathieke gast ook de uitbater van A-Pluss in de Belfortstraat, een gekende uitvalsbasis voor holebi’s. De dader, volgens Toons getuigenis een man met een zuiders uiterlijk, kon ontkomen. Mij hoor je niet beweren dat enkel mensen met een zuiders uiterlijk het op holebi’s gemunt hebben. Het is aan de politie en justitie om zulke dingen uit te zoeken. Wel weet ik dat daders van zulk achterlijk gedrag dringend mogen bijgeschoold worden in de normen en waarden die we hier willen uitdragen, of ze er nu zuiders of Arisch uitzien. Ivan Saerens en zijn team, allemaal volbloed hetero’s, vonden het tijd voor een Roze Donderdag op hun Sint-Baafsplein. Iedereen was welkom en niemand kreeg er slaag omwille van zijn geaardheid. Roze Donderdag wordt naar verluidt een jaarlijkse traditie op Sint-Baafs. Al wie tegen is, gelieve zo ver mogelijk weg te blijven van de GF!