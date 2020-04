Roze ‘Ik u ook’-affiches veroveren Gent Sabine Van Damme

08 april 2020

09u01 0 Gent ‘Ik u ook’. Drie simpele woorden op een roze blad. Steeds meer duikt de boodschap op in Gent. De woorden zijn afkomstig van copywriter Jill Mathieu. “Ik ben geen verpleegster, dus ik kan niet fysiek helpen. Dus tracht ik met woorden iets te doen. In deze tijden mist iedereen elkaar. Vandaar: ik u ook.”

De copywriters pakten eerder al uit met grappige corona-postkaartjes, zoals ‘Ik wou dat ik u kon hamsteren’. “We hebben allemaal nood om te communiceren. Er bestaan duizenden WhatsApp-groepjes en iedereen mist elkaar. Het woord is de beste manier om afstand te overbruggen”, vertelt Jill. “Anderzijds zag ik in de stad al die aanplakborden voor evenementen, en al die evenementen zijn geannuleerd. Ik ken veel organisatoren, ik weet hoeveel pijn het hen doet, letterlijk en figuurlijk. Daarom heb ik op al die borden affiches geplakt met ‘Ik u ook’. Ze mogen weten dat wij hen ook missen en dat we terugkomen zodra het kan en mag. Officieel mag dat niet, aanplakken op die borden en affiches van evenementen overplakken. Maar ik denk niet dat iemand er nu moeilijk over gaat doen. Al die evenementen zien die niet mogen doorgaan, het is te pijnlijk.”

Jill liet de affiches met ‘Ik u ook’ drukken, en had er een hele hoop over nadat ze alle aanplakborden was gepasseerd. “Ik heb dat gepost in de groep ‘Buy, Drink, Eat Local’ op Facebook, en daar kwam heel wat reactie op. Heel veel handelaars in het centrum gaan de affiche nu ook in hen etalage hangen. Iedereen zit immers in hetzelfde schuitje.”

Wie ook een ‘Ik u ook’-affiche wil, kan die downloaden op danmaarzo.be