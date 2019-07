Roze donderdag onder de kathedraal: “Dit wordt een traditie zoals de jaarlijkse ploegvoorstelling van KAA Gent” Yannick De Spiegeleir

25 juli 2019

23u30 13 Gent Het Sint-Baafsplein baadt donderdagavond in een roze gloed voor de eerste editie van de ‘Nacht van de Regenboog’. Het programma staat in het teken van de holebigemeenschap. “Maar iedereen is even welkom om mee te feesten”, zegt organisator Toon Porrez. Samen met Koen Crucke zette hij de Love Boat-avond op poten.

Roze hemdjes en T-shirts en dito zwaaistokken, showqueens en dj T.O.O.N & The Love Boat Experience die samen met burgemeester De Clercq en feestenburgemeester Storms de eerste plaat draaien om het vuur aan de lont te steken.

Alle ingrediënten zijn donderdagavond aanwezig om er een broeierig feestje van te maken aan de voordeur van de Sint-Baafskathedraal. Het initiatief voor de eerste Nacht van de Regenboog komt niet van een holebivereniging, maar wel van vzw Onder de Draak: organisator van de festiviteiten op het Sint-Baafsplein. “Nochtans zijn alle onze bestuursleden hetero”, verzekert secretaris-penningmeester Kathleen Haentjens. Ze willen gewoon een statement maken op het Sint-Baafsplein.

Onverdraagzaamheid

“De laatste tijd is er een toenemende onverdraagzaamheid naar de holebigemeenschap. We willen ons daar klaar en duidelijk tegen afzetten”, vult Ivan Saerens, voorzitter van Onder de Draak, aan. “Gelukkig krijgen we heel wat positieve reacties binnen voor de Nacht van de Regenboog. We willen hier een echte traditie van maken, net zoals de jaarlijkse ploegvoorstelling van KAA Gent. Iedereen ziet dat ook als een evidentie, maar zo’n ploegvoorstelling op een stadsfestival is redelijk uniek. Alleen in het Duitse München gebeurt er met Bayern iets gelijkaardigs.”

De holebigemeenschap nam de uitnodiging voor de eerste ‘Roze Donderdag’ met beide handen aan. Toon Porrez, de uitbater van A-pluss in de Belfortstraat, een vertrouwde uitvalsbasis voor holebi’s, gaf het feest mee vorm. “Het is fantastisch dat we dit samen kunnen doen met vzw Onder De Draak. Samen met Koen Crucke heb ik het ‘loveboat-thema’ voor deze avond op punt gesteld met de gelijknamige Amerikaanse serie ‘The Love Boat’ uit de jaren ’70 en ’80 als inspiratiebron.”

Vips

Ook de viptent van Sint-Baafs kleurt roze. Serviceclub Straightforward (Str8fw) neemt daar het heft in handen. “We zijn nog niet zo bekend als andere serviceclubs zoals Kiwani’s of Rotary, maar met Str8fw richten we ons ook op de holebigemeenschap. De helft van onze projecten is daarop gestoeld. Zo hebben we steun verleend aan de oprichting van de holebifoon”, verduidelijkt Yves Castaigne van Str8fw. “In Tilburg hebben ze al de ‘roze maandag’. In Gent mag de ‘roze donderdag’ ook gerust een begrip worden.”