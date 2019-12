Rouwregister voor Freek Neirynck, afscheid op 28 december Sabine Van Damme

20 december 2019

14u51 4 Gent In het stadhuis van Gent ligt een rouwregister voor Freek Neirynck. Nog tot dinsdagavond kan dat getekend worden. Volgende zaterdag wordt afscheid van hem genomen.

De onverwachte dood van toneelregisseur, journalist, acteur en schrijver Freek Neirynck beroert vele mensen. Omdat hij zoveel betekend heeft voor de Gentse culturele wereld en voor het Gents dialect, heeft een stadsbestuur een rouwregister gelegd. De burgemeester en schepenen hebben dat getekend, maar ook iedereen die dat wil kan er een bericht achterlaten. Het stadhuis is zaterdagvoormiddag open, en ook nog maandag en dinsdag tijdens de kantooruren.

De afscheidsviering van Freek Neirynck staat gepland op zaterdag 28 december om 11 uur in het crematorium Westlede in Lochristi. Ook daar is iedereen welkom.