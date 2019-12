Rouwregister op stadhuis voor overleden Freek Neirynck Erik De Troyer

19 december 2019

17u07 6

Vanaf morgen ligt er een rouwregister in het Gentse stadhuis voor Freek Neirynck. De Gentse theatermaker en dialectkenner overleed onverwacht en dat dompelde heel wat Gentenaars in rouw. Op vrijdag 20 december om 11 uur zal het college van burgemeester en schepenen het rouwregister als eerste ondertekenen. Daarna kan iedereen die dat wil het register ondertekenen in het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, terecht. Het rouwregister blijft liggen tot en met dinsdag 24 december om 17 uur.