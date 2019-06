Rotjochies De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

Soms is de fictie geloofwaardiger dan de realiteit. Soms is diezelfde fictie ook een stuk geruststellender dan de realiteit. Ik was als kind fan van Merlina. Daar voerden boevenbendes snode plannen uit en werden ze door tante Merlina en haar team in de gevangenis gestoken. De ster van de serie was Merlina’s nichtje Ann, codenaam Boogschutter. Als zij het op een bende gespuis gemunt had, konden die wel inpakken. In Ravenburg, het stadje waar Merlina actief was, konden ze op beide oren slapen. Helaas was deze geruststellende wereld fictie. In de realiteit heet Boogschutter Mieke Bouve en woont ze in Gent. Mieke werd onlangs geïntimideerd door een bende Roma-kinderen en stapte naar de politie. Daar kreeg ze te horen dat ze niet het enige slachtoffer is en dat er niets kan gedaan worden omdat die kinderen te jong zijn. Dat grut is tussen de 6 – u leest het goed - en 12 jaar oud en is erop uit om vrouwen lastig te vallen en te bestelen. Die lieverdjes opereren ‘s avonds aan de Gentse Zuid. Mijn jongste behoort nog net tot de leeftijd van die boefjes. Zij hangt ’s avonds niet rond op straat. Als ouder heb ik de plicht om daarop toe te zien. Mocht ze toch iets uitvreten, dan zou ik daarvoor opdraaien omdat ze minderjarig is, dat is me toch altijd zo gezegd. Hebben die Roma-kinderen geen ouders? Kunnen die niet opdraaien voor de daden van hun koters? Als de wet niet toelaat om dit probleem op te lossen, wordt het dan niet eens tijd om die wet aan te passen? Ik hoor u net als ik denken: “ze zouden dat eens met mij moeten proberen, ik zou ze met een paar educatief verantwoorde oorvijgen en een portie billenkoek wat opvoeding bijbrengen.” U denkt er ongetwijfeld net als ik bij: “maar dan word ik wel gestraft want dat laat de wet wel toe.” Beleidsmensen, los dit op, uw extreemrechtse collega’s worden slapend rijk.