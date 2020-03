Roomer vraagt op ludieke wijze om lokale handel te steunen Jill Dhondt

22 maart 2020

19u16 0 Gent De Gentse drankenfabrikant Roomer hield een Bed-In, om Gentenaren te vragen lokaal te hopen en binnen te blijven tijdens de lockdown.

Iedereen kent de foto’s wel van John Lennon en Yoko Ono die in 1969 in bed bleven, uit protest tegen de Vietnamoorlog. De fabrikanten van Roomer maakten de foto’s na, om een andere boodschap de wereld in te sturen: koop lokaal en blijf in je kamer.