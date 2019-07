Rookontwikkeling bij Burger King door defecte dampkap Jeffrey Dujardin en Erik De Troyer

22 juli 2019

14u39 16

De brandweermannen van brandweerzone Centrum mochten deze middag ook even een bezoekje brengen aan de Gentse Feesten. Rond 13.45 uur kregen ze een oproep binnen over grijze rook die te zien was aan de Burger King op de Korenmarkt. Terwijl op terras hamburgers werden verslonden zocht de brandweer de oorzaak. Een slecht werkende dampkap bleek het probleem te zijn, de rook werd niet goed afgevoerd. De situatie was snel onder controle.