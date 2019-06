Ronny Rysermans vervangt Siegfried Bracke Sabine Van Damme

24 juni 2019

20u45 0 Gent Zoals hij zelf heeft aangekondigd, is Siegfried Bracke uit de politiek gestapt, en dat met onmiddellijke ingang. Op de gemeenteraad vanavond is hij er al niet meer, Ronny Rysermans neemt zijn plaats in.

Rysermans legde dus vanavond de eed af als gemeenteraadslid voor N-VA. Hij heeft zes jaar ervaring als voorzitter van de N-VA-fractie in de OCMW-raad. Hij werkt als ‘controleur vennootschappen’ bij de FOD Financiën. Ronny Rysermans woont in de stationsbuurt Gent-Sint-Pieters en wil onder andere de bekommernissen van dit stadsdeel op de agenda zetten. Hij zal zetelen in de commissies ‘vrije tijd, publiekszaken, pensioenen’ en ‘milieu, natuur, personeel en facility management’.