Rondtrekkend jeneverkot staat er weer, maar je moet goed zoeken Sabine Van Damme Jill Dhondt

25 juli 2020

19u29 4 Gent Edmond Cocquyt heeft zijn rondtrekkend druppelkot opnieuw opgesteld. Hij geeft dus niet op. Nadat hij de voorbije dagen telkens problemen kreeg met de politie, heeft hij nu het zekere voor het onzekere genomen. Het kot staat goed verstopt.

Verstopt in de struiken, met camouflagenetten, en zelf ook gecamoufleerd. Zo zou het vandaag moeten lukken om toch een hele avond gratis jenever te schenken, denkt Edmond. “Ik ben er vrij zeker van dat de politie ons dit keer niet zal vinden.” Dat de klanten hem dan logischerwijze ook niet vinden, is bijzaak. Drank verkopen mag Edmond toch niet. Hij heeft daar immers geen vergunning voor. Net zoals hij geen vergunning heeft om zijn druppelkot op het openbaar domein te zetten, vandaar de problemen de vorige dagen. “Wat we zondag gaan doen, weten we nog niet.”