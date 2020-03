Ronddraaiende lichtinstallatie op bedrijvencomplex moet Gentenaren hoop geven Jill Dhondt

22 maart 2020

18u53 0 Gent Op het dak van hun gebouw in de Raas van Gaverestraat plaatsten het evenementenbureau We Make You Happy, de lichtarchitecten van Arf and Yes en het video-agentschap Exstatic een lichtinstallatie. Elke avond om 20 uur draait die installatie rond, als een kompas dat het noorden kwijt is.

De installatie bestaat uit vier lampen, elk gericht naar een ander windrichting. Elke avond om 20 uur, zolang de lockdown duurt, begint de installatie vijf minuten lang te draaien. “Het is een metafoor voor een kompas dat het noorden even kwijt is”, zegt Cleo De Backer van We Make You Happy. “Iedereen voelt zich momenteel verloren, in het licht van de crisis. Onze installatie is een eerbetoon aan alle hulpverleners, maar ook aan iedereen in onze sector die lijdt onder de corona-uitbraak. Bovendien willen we de Gentenaren hoop geven: er is licht aan het einde van de tunnel.”