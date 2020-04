Romy leerde haar buren kennen door het coronavirus: “We hebben al afgesproken om een straatfeest te houden, als het terug mag” Jill Dhondt

22 april 2020

17u25 1 Gent Romy De Coninck (27) verhuisde een jaar en een half geleden met haar vriend naar de Bloemekenswijk. Haar buren kende ze bijna niet, maar daar heeft de coronacrisis verandering in gebracht. Het begon met elke avond klappen, en groeide uit tot een buurtfeest op afstand. Door in haar kot te blijven, leerde Romy haar hele straat kennen.

“Het is begonnen met een kleine kern aan het begin van de crisis”, vertelt Romy. “Een groepje begon dan iedere keer om 20 uur te applaudisseren. Er stonden toen een stuk of zes voordeuren open. Gaandeweg is de hele straat beginnen meedoen, en is het klappen een spektakel geworden. Als niet-buren toevallig passeren op dat moment, zijn ze steevast onder de indruk. Ons buurman speelt soms op zijn doedelzak, en een buurmeisje op haar trompet. Een andere buurvrouw staat dan te klingelen met haar koebellen. Toen het Pasen was kwam een oudere buurvrouw zelfs rond met paaseitjes. Ze had een emmer gebonden aan een lange stok, zodat er voldoende afstand kon gehouden worden. De eitjes waren bedoeld voor de kinderen, maar ze had er zodanig veel, dat we allemaal een ei mochten nemen.”

Beter een goede buur dan een verre vriend

Romy werkt in de horeca, en zit daardoor momenteel thuis zonder werk. Ze weet zich voldoende bezig te houden, maar kijkt toch elke dag uit naar 20 uur. “Soms blijven we een halfuur buiten plakken, elk aan ons eigen voordeur uiteraard. We wonen hier nu een jaar en een half, en kenden tot voor kort niemand. Nu hebben we onze buren voor het eerst leren kennen, en zij elkaar ook. Daarvoor deed iedereen zijn ding, een praatje slaan gebeurde zelden. Sinds enkele weken is alles heel familiaal geworden. We hebben zelfs al afgesproken om een straatfeest te houden als het terug mag, zodat we elkaar nog beter kunnen leren kennen.”

Vrienden voor het leven

Romy en haar vriend hebben vooral hun naaste buren leren kennen, sinds de uitbraak van het coronavirus. “Dat zijn intussen vrienden geworden. Wij hebben een moestuin, en zij hadden er vroeger ook één. Als we naar buiten mogen, praten we daar graag over. De man met de doedelzak heeft ons ook al uitgenodigd om langs te komen, als de maatregelen vervallen. Hij zit in de whiskybranche, en wil een proeverij organiseren voor ons. De charme van het kleine straatje waar we wonen, is nog nooit zo zichtbaar geweest.”



