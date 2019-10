Romeinse nederzetting gevonden aan kerkhof Drongen Erik De Troyer

10 oktober 2019

10u58 2 Gent Aan het kerkhof van Drongen ontdekten archeologen deze week sporen van een Romeinse nederzetting. Die worden nu onderzocht en dat veroorzaakt een vertraging bij de aanleg van de natuurbegraafplaats die er ingepland staat.

Aan de Mariakerksesteenweg in Drongen worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de eerste zone voor natuurbegraven in Gent. Dat is een bosrijke omgeving waar weinig of geen grafmarkeringen worden aangebracht op de plaats waar iemand begraven ligt. Ook de manier van begraven gebeurt veelal met 100% afbreekbare producten.

In 2017 bleek tijdens een verkennend onderzoek al dat er sporen waren uit de IJzertijd (1200 voor Christus tot het begin van onze jaartelling) en de Romeinse periode (tot de vijfde eeuw na Christus). Deze week begon het echte onderzoek. Dat leverde scherven van huisraad op en sporen van woningen. Het gaat om verkleuringen van de grond op de plek waar ooit palen in de grond zaten. De archeologen zullen het terrein nu nauwgezet bestuderen.

Volgens schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke (CD&V) betekent dat ook een vertraging voor het project. “Door deze belangrijke vondsten zullen we iets langer moeten wachten op de geplande uitbreiding met een zone voor natuurbegraven. De begraafplaats blijft uiteraard toegankelijk gedurende de opgravingen”, zegt ze.