Romain Deconinck moet even in de kast terwijl Minardschouwburg historische kroonlijst terugkrijgt Sabine Van Damme

29 mei 2020

16u21 0 Gent De Minardschouwbrug krijgt een stevige facelift. De daken en de voorgevel van het gebouw worden gerestaureerd, waarbij zelfs de historische kroonlijst terug wordt geplaatst. Om het standbeeld van Romain Deconinck op de trappen voor het gebouw te beschermen tijdens de werken, wordt er een kast rond geplaatst.

De voorbereidingen voor de werken zijn gestart. Er komt een torenkraan voor het gebouw, maar wel zo dat er genoeg ruimte blijft voor de terrassen van de horecazaken naast de Minard. De rest van de werf wordt in de Platteberg neergezet. Het hele gebouw wordt ook in de stellingen gezet. De Minard zal door de werken het hele zomerseizoen gesloten blijven. Niet dat dat iets uitmaakt, door corona was het theater toch al dicht.

De verouderde daken worden volledige gerestaureerd en geïsoleerd, zowel thermisch als akoestisch. Om de erfgoedwaarde van het gebouw te bewaren, wordt er gewerkt met oude Boomse Pannen, die er oorspronkelijk lagen. Ook de historische kroonlijst wordt hersteld. De balusters – de zuilen die onderdeel uitmaken van een balustrade – en siervazen, zijn binnenkort ook weer in het echt te aanschouwen. Ook binnen wordt gewerkt, om de brandveiligheid te verbeteren. “Met deze werken aan de Minardschouwburg herstellen we het historische stadsgezicht, en verbeteren we de veiligheid en duurzaamheid van de zaal”, zegt Annelies Storms (sp.a), schepen van facility management.

Romain

De Minard was het theater en de thuishaven van het Gentse icoon Romain Deconinck. Het is niet voor niks dat zijn standbeeld op de trappen van het gebouw zit. “Voor de duur van de werken bouwen we een houten kast rond het bronzen standbeeld van Romain”, zegt Storms.

De werken onder leiding van ARPA Architecten zullen duren tot 15 september, en kosten 1.206.741,69 euro.