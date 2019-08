Roma Wiedauwkaai mogen dan toch tot februari 2020 blijven

Erik De Troyer

30 augustus 2019

17u24 0 Gent Er lijkt een tijdelijke oplossing in de maak voor de Roma die een kamp hebben aan de Wiedauwkaai. Normaal gezien moesten de Roma er nu zondag al weg omdat De Lijn het terrein terug wil. De stad heeft nu het contract met de 56-koppige groep verlengd tot februari 2020. Een half jaar respijt dus. Voorlopig geeft De Lijn echter geen garanties dat de Roma er écht zo lang kunnen blijven.

In september van 2018 besliste de stad om een grote groep Roma de kans te geven om zich in Gent te vestigen. Het ging om een groep die al minstens 10 jaar lang met woonwagens door het Gentse zwierf van terrein naar terrein. De stad sloot een deal met De Lijn om een lap grond aan de Hurtstweg, een zijstraat van de Wiedauwkaai, te gebruiken voor het proefproject. De stad wilde op die manier het vaste stramien van de Roma-groep doorbreken waarbij ze een terrein innamen, weggejaagd werden en opnieuw een terrein innamen.

De Roma kregen het terrein ter beschikking onder strenge voorwaarden. Ze moesten zelfs een contract tekenen met strenge voorwaarden. Op het terrein was ruimte voor 56 mensen in 16 caravans en niet één meer. Ze mochten geen overlast veroorzaken, moesten het terrein proper houden en zaken als barbecues, oud ijzer en zelfs pluimvee waren er verboden. Het uiteindelijke doel was de bewoners aan een job te helpen, de kinderen naar school te sturen en op langere termijn een woning te vinden opdat ze het woonwagenbestaan achter zich konden laten.

De relatie met de bedrijven in de buurt was nooit hartelijk. Er waren klachten over afval en de vele niet-bewoners die er het terrein plat liepen. Maar alle klachten ten spijt bleef de stad in het project geloven.

Net voor de zomer kondigde vervoersmaatschappij De Lijn echter aan dat ze het terrein terug wou. De Lijn wil namelijk op die plek een rijschool voor buschauffeurs bouwen. De Roma dreigden vanaf 1 september – nu zondag dus – een nieuw terrein te moeten zoeken.

Deze week heeft het college van burgemeester en schepenen dan toch het contract verlengd. “Het gaat om een verlenging van het contract tussen de stad en de bewoners tot eind februari 2020”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Mathias Declercq (Open VLD). “Er is hierover afstemming geweest tussen de stad en De Lijn.” Op die manier heeft de stad een half jaar extra tijd om te zien hoe het verder moet met het project.

Bij De Lijn klink echter een ander verhaal. “De contracten met de bewoners zijn verlengd maar het contract over het terrein tussen ons en de stad is dat niet”, aldus woordvoerder Tom Van de Vreken “Nu, wij zijn geen onmensen en zullen geen onverhoedse dingen doen, maar we vrijwaren ons wel het recht om aan de voorbereidende werken te beginnen voor onze rijschool als dat nodig is. Als wij funderingen op dat terrein moeten graven dan zullen we dat ook doen.”