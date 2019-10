Roma verhuizen naar wooncontainers op Lübecksite aan de Afrikalaan Sabine Van Damme

22 oktober 2019

11u24 0 Gent 138 mensen die nu in illegale kampementen in de stad wonen, kunnen eind februari verhuizen. De stad zal de Lübecksite aan de Afrikalaan omvormen tot een ‘overgangskamp’ met wooncontainers dat 3 jaar blijft bestaan. Binnen die termijn moeten de bewoners een échte woning en liefst ook een job hebben gevonden. Ze zullen intensief begeleid worden.

Gent heeft het gehad met de illegale kampen in de stad, en met alle overlast die zo’n toestanden met zich meebrengt. Voortaan wordt elk nieuw kamp dat ergens wordt opgezet, onmiddellijk ontruimd en afgebroken. Maar voor de mensen die nu al jaren zo leven in Gent wordt wel een tussenoplossing aangeboden, zo besliste de stad deze zomer. Die zouden worden opgevangen in een woonproject mét intensieve, verplichte begeleiding. Zo moeten ze na maximum 3 jaar ergens op de reguliere woonmarkt of in een erkend opvangtraject terecht kunnen. Ze zullen ook begeleid worden naar een opleiding, naar werk, en ze zullen ook Nederlands leren. De kinderen moeten ook Nederlands leren.

Kinderboerderij

De stad heeft nu beslist dat dat project aan de Lübecksite komt. De tijdelijke invulling van de voorbije 2 jaar, een kinderboerderij en een kinderbouwdorp, moeten plaats ruimen voor wooncontainers. Het terrein is 4.000 vierkante meter groot, en wegen, water, elektriciteit en een septische put liggen er al. Tot 2017 was de site immers bewoond, er stonden jarenlang kleine witte huisjes, maar die moesten weg. Er komt nu een nieuwe toegangsweg, en een extra septische put. De omgevingsvergunning voor de werken wordt deze week ingediend. (lees verder onder de foto)

138 mensen komen in aanmerking om daar te gaan wonen. Gaan ze daarop in, dan gaan ze ook akkoord met de intensieve begeleiding, en met een resem opgelegde rechten en plichten. Willen ze dat niet, dan moeten ze verplicht de stad verlaten. De toekomstige bewoners zijn bijna allemaal intra-Europese migranten. Het gaat dan vooral om Roma, bijvoorbeeld de groep die nu al ruim een jaar aan de Hurstweg in de Wondelgemse Meersen woont. Maar ook de bewoners van het kamp in de struiken langs de spoorweg vlakbij de Weba moeten weg. Zij zitten daar al bijna 10 jaar en hebben een echt dorpje gebouwd, compleet met waterput.

Nog geen uitbater

Een uitbater voor het nieuwe project is er nog niet. Toch wil de stad eind februari al met de verhuis starten. Hoeveel het project exact zal kosten is nog niet duidelijk, ook omdat nog niet bekend is hoeveel van de doelgroep van 138 mensen effectief in het project zullen stappen. Maar dat het een stevig bedrag wordt, daar zijn ze zich op het stadhuis van bewust.

De omwonenden en bedrijven in de buurt werden al ingelicht over de plannen. Weinigen staan enthousiast te springen. De stad zal nog een buurtvergadering organiseren, en een projectcoördinator aanduiden die het rechtstreekse aanspreekpunt voor de buurt wordt.

