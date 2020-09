Rolstoelgebruiker Kurt Vanhauwaert over toegankelijkheid van treinen, één jaar na zijn open brief: “Niks veranderd, integendeel”

Gent

Gentenaar Kurt Vanhauwaert gaat als rolstoelgebruiker graag al eens op uitstap, maar als hij dat met de trein wil doen, stoot hij keer op keer op problemen. Vorig jaar schreef hij daarover een vlammende open brief , die viraal ging. Uiteindelijk beloofde de NMBS beterschap. “Maar een jaar later is er niks veranderd, integendeel”, zegt Kurt nu. “Ik voel mij een reiziger derde klasse. Wanneer komt die beloofde actie?” Bij de NMBS klinkt het dat er achter de schermen al veel is gebeurd, en dat ze daarover binnenkort contact opnemen met Kurt.