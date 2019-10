Rolstoelgebruiker (89) wordt aangereden bij oversteken rijbaan: slachtoffer kritiek Jeroen Desmecht

30 oktober 2019

20u00

Op de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg is woensdagavond een 89-jarige man aangereden toen hij de rijbaan wilde oversteken met zijn elektrische rolstoel. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse, maar volgens de eerste vaststellingen reed de automobilist niet te snel. Dat werd ook door getuigen bevestigd. Er bleek ook geen sprake van alcohol achter het stuur te zijn.