Rolschaatsster aangereden op oversteekplaats aan Overpoort Wouter Spillebeen

26 oktober 2019

22u40 0 Gent Een jonge vrouw op rolschaatsen is deze avond zwaargewond geraakt toen ze door een wagen opgeschept werd op het zebrapad in de Citadellaan ter hoogte van de Overpoortstraat.

Iets voor 20 uur werden de hulpdiensten opgeroepen naar het kruispunt. Een Audi was er de Citadellaan opgereden op richting het Zuid verder te rijden. Maar op de oversteekplaats bevond zich op dat moment een jonge vrouw die volgens de eerste berichten op rolschaatsen reed. De Audi schepte het slachtoffer op, waarbij ze een hoofdwond opliep. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe de aanrijding kon gebeuren en of een van de betrokkenen door het rood reed, wordt nog onderzocht.

Omdat er nog onduidelijkheid was over de toestand van het slachtoffer, bleef de Citadellaan in de richting van het Zuid bijna twee uur lang afgesloten voor alle verkeer in afwachting van een eventueel onderzoek door het parket. Toen het bericht kwam dat er geen levensgevaar was, gaf de politie de straat weer vrij.