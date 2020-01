Roeiende broers zijn aan laatste dagen op Atlantische Oceaan bezig



Erik De Troyer

18 januari 2020

13u05 0 Gent De Gentse Van Durme-broers zijn aan hun laatste dagen op zee bezig. Damien en Bernard Van Durme doen mee aan de Talisker Whiskey Atlantic Challenge, een roeirace van 5000 kilometer tussen de Canarische Eilanden en de Caraïben. Tegen dinsdag zouden ze aanmeren.

Nog zo’n 430 kilometer hebben de broers af te leggen in hun speciaal voor de gelegenheid gebouwde roeiboot. “We zijn moe en zijn al heel wat kilo’s kwijt. Bernard heeft vooral last van zijn handen”, legt Damien uit. “’s Nachts roeien terwijl de andere ligt te slapen is echt lastig. Dat is heel eenzaam roeien.”

De organisatie verwacht dat de broers op dinsdag 22 januari om half twee ’s nachts (lokale tijd) voet aan land zetten. Dat komt overeen met half acht ’s ochtends bij ons. De broers zullen dan 44 dagen op zee gedobberd hebben.