Rode lijn op gebouwen Universiteit Gent symbool voor klimaatopwarming Jill Dhondt

11 december 2019

15u33 0 Gent In naam van het klimaatproject ‘Oceans are rising, so get informed’ werd een rode lijn geplaatst op diverse gebouwen van de Universiteit Gent. De streep werd op twee meter hoogte aangebracht en staat symbool voor de stijgende zeespiegel.

De grondlegger van het klimaatproject is Koen Meirlaen, leerkracht aardrijkskunde en poolambassadeur. Meirlaen plakte voor het eerst rode tape op de gevel van het Mudel in Deinze om het stijgende zeeniveau aan te duiden. “Over tien jaar zal het zeepeil geen twee meter stijgen maar we moeten de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugschroeven om een verdere opwarming tegen te gaan”, aldus Meirlaen. Naast de rode lijn lanceerde de leraar de website sogetinformed.com waarop meer informatie en andere klimaatacties te vinden zijn. “De bedoeling is dat we samen aan de slag gaan, elkaar motiveren.” Zijn oproep kreeg gehoor, heel wat scholen, verenigingen en bedrijven deelden hun eigen acties op de website.

Eén daarvan is de Universiteit Gent, die bracht een rode lijn aan op meerdere campussen doorheen de stad. Op deze manier wil de universiteit studenten en personeel triggeren zich verder te informeren over de klimaatopwarming. De UGent voegde daarnaast hun eigen klimaatacties toe aan de website. Door duurzaam beleggen, reizen en voeding in de kijker te zetten hoopt de universiteit van Gent anderen te inspireren. De rode lijn zal binnenkort ook te zien zijn op gebouwen van de Hogeschool Gent, de Artevelde Hogeschool en de Vrije Universiteit Brussel.