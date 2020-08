Rode Kruis voor het eerst aanwezig in Sint-Pietersstation omwille van hittegolf Sabine Van Damme

07 augustus 2020

10u49 0 Gent Op vraag van de NMBS is het Rode Kruis de komende dagen opvallend aanwezig in het Sint-Pietersstation, en ook in het station van Brugge. Mochten mensen onwel worden op de trein of op het perron, dan kan er snel en adequaat worden ingegrepen.

“Enkele maanden geleden zijn er – op vraag van de NMBS – afspraken gemaakt voor mocht er een hittegolf komen”, legt Wim Vandermeersch van het Rode Kruis uit. “Vorig jaar tijdens de Gentse Feesten zijn we eens in allerijl opgetrommeld voor een groep reizigers in een verhit treinstel. Daarom is het nu de bedoeling dat we er standaard al zijn op hittedagen. Vandaag is de eerste keer dat dat plan in werking treedt.”

Het Rode Kruis heeft niet letterlijk een tent opgezet in het station, maar de vrijwilligers zijn wel opvallend aanwezig. Ze wandelen door de gangen van het gebouw. De verzorgingsruimte zelf werd ingericht in de kantoren van de NMBS. Wie een probleem heeft, kan een vrijwilliger aanspreken. Kleine euvels worden ter plaatse verholpen, als het nodig is zorgt het Rode Kruis ervoor dat het slachtoffer snel en veilig in een ziekenhuis geraakt. “Tijdens een hittegolf zijn er blijkbaar heel veel mensen die zich verplaatsen, vooral richting kust. Vandaar dus deze maatregel.”