Rode Kruis organiseert bloedinzameling in ’t Kuipke. “Helemaal coronaproof” Sabine Van Damme

10 augustus 2020

11u15 4 Gent Er is een algemeen tekort aan bloed, en dus steekt het Rode Kruis een tandje bij. Er wordt een speciaal bloeddonor-centrum opgezet, op 21 augustus in ’t Kuipke. “En alles gebeurt helemaal coronaproof.”

Het tekort aan bloed is standaard in de zomer, omdat dan heel wat donoren op reis zijn. Maar dit jaar valt het extra op dat er minder bloed wordt gegeven. Dus zet het Rode Kruis enkele opvallende bloedinzamelingsacties op poten. In Gent gaat er zo eentje door in ’t Kuipke, op 21 augustus. Niet slecht gezien, want vermoedelijk is dat nog de enige keer dat mensen in ’t Kuipke binnen geraken dit jaar. De kans dat de Zesdaagse met publiek kan doorgaan, slinkt elke dag. Geen racende renners dus, maar wel naalden en bedjes. “We hopen daarmee nieuwe donoren te lokken”, zegt Wim Vandermeersch. “We merken trouwens ook dat mensen schrik hebben omwille van corona, maar dat is nergens voor nodig. We werken – ook die dag – enkel op afspraak, en alles verloopt helemaal coronaproof.” Een leven redden? Dat kan dus gewoon op 21 augustus in ’t Kuipke. Een afspraak maken doet u hier.