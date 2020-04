Rode Kruis kan geen stickers verkopen maar heeft wel geld nodig: “we helpen nu met patiëntenvervoer en in daklozencentra” Sabine Van Damme

29 april 2020

09u42 0 Gent De jaarlijkse stickerverkoop van het Rode Kruis gaat om logische redenen niet door in 2020. Maar dat is – zeker ook in Gent – een dikke streep door de rekening. Want het Rode Kruis Gent heeft wel geld nodig.

Traditiegetrouw wordt de eerste sticker van de jaarlijkse stickerverkoop aan de burgemeester verpatst, op het stadhuis. Dat ging dit jaar even anders. Mathias De Clercq kreeg nog steeds de eerste sticker, maar dat was meteen ook de laatste. Hij kocht het ding ook niet aan in het stadhuis, maar in zijn eigen straat. “Een stickerverkoop is er dit jaar niet”, zegt Wim Vandermeersch van het Rode Kruis in Gent, “want de Gentse Rode Kruisvrijwilligers helpen in deze Coronatijd in Gentse daklozencentra, met Covid-patiëntenvervoer en in rusthuizen. We zijn onder meer aan de slag in Ter Rive, Vroonstalle en Home Claire. Geen stickerverkoop dus, maar we hebben de financiële steun wel echt nodig. Alleen zo kunnen we zelf blijven helpen. Met een gift van 95 euro kopen we 10 dekens, voor 465 euro een vrijwilligersuitrusting, en voor 2.400 euro een noodtent. Elke gift, hoe klein ook, is dus welkom. Vanaf 40 euro krijgen de schenkers een fiscaal attest.”

Wie het Rode Kruis wil steunen, kan geld storten op BE15 2900 2258 2530