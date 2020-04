Rode ibis in Gentbrugse Meersen is vermoedelijk ontsnapt uit Planckendael Sabine Van Damme Erik De Troyer

28 april 2020

14u09 0 Gent In de Gentbrugse Meersen heeft een wandelaar gisteren een rode ibis gespot. Dat is overduidelijk geen inheemse vogel. Vermoedelijk gaat het om één van de dieren die eind februari in Planckendael bij Mechelen zijn In de Gentbrugse Meersen heeft een wandelaar gisteren een rode ibis gespot. Dat is overduidelijk geen inheemse vogel. Vermoedelijk gaat het om één van de dieren die eind februari in Planckendael bij Mechelen zijn ontsnapt

Toen gingen 18 exotische vogels en een groep rode ibissen ervandoor. Een deel kon opnieuw gevangen worden, maar er vliegen dus ook nog steeds dieren - en dan vooral rode ibissen - vrij rond. Er werden al rode ibissen gespot in Antwerpen, en nu zit er dus ook eentje in Gent. Deze van oorsprong Zuid-Amerikaanse strandvogel zal zich ongetwijfeld thuis voelen in de Meersen, aangezien hij zijn voedsel vooral in ondiep water en modder vindt. Naar de Gentbrugse Meersen trekken om de vogel te zoeken is niet meteen het beste idee. Een rode ibis blijft niet vaak op dezelfde plek, hij vliegt constant rond. Wie hem ziet, heeft dus geluk. Planckendael is intussen op de hoogte gebracht van de nieuwe verblijfplaats van de vogel, maar wie hem nog zou zien, wordt gevraagd om dat ook te laten weten aan gespot@planckendael.be. Zo kunnen ze hun ontsnapte dieren blijven volgen. Rode ibissen zijn overigens bijzonder moeilijk te vangen.