Robots Malem worden geveild Erik De Troyer

20 september 2019

De laatste weekends van de tentoonstelling Malem Robotica gaan in. De voorbije maanden hebben kunstenaars zo’n 200 robots gecreëerd en in de wijk tentoon gesteld. Om voor wat centen te zorgen voor de volgende editie gaan de robots op 28 september onder de veilinghamer. Wie zijn oog heeft laten vallen op zo’n robot, kan nu al een bod doen via info@msap.be. Bieden op de kleinste robots start vanaf 5 euro. De eigenlijke veiling vindt volgend weekend plaats aan het Heldenplein 22.