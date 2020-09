Robin en Manon keren terug naar huis na zes maanden vast in Marokko: “Het is heel vreemd om terug thuis te komen en iedereen met mondmaskers aan te zien”

Gent

Gentenaars Robin Steyvers (25) en Manon Jongejan (24) waren van plan om negen dagen door Marokko te trekken. Toen ze terugkwamen uit de woestijn, bleek Marokko echter in lockdown te zijn gegaan. Daardoor zaten ze nog zes maanden vast in Marokko. Vele geannuleerde vluchten en een half jaar later, is het duo eindelijk terug thuis. “We kijken met een heel dubbel gevoel terug naar onze tijd in Marokko. We voelden ons daar thuis na een tijd, maar zaten wel elke dag met stress omdat we niet wisten hoe en wanneer we zouden terugkeren.”