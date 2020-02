Robin (34) wint proces tegen Volvo Cars en krijgt 20.000 euro loon: “Het gaat niet over geld, maar over principes” Cedric Matthys Sabine Van Damme

28 februari 2020

08u15 9 Gent Na een eerdere veroordeling midden juli is Volvo Cars onlangs opnieuw veroordeeld. Het bedrijf, gelegen in de Gentse haven, maakte zich volgens de rechter schuldig aan ‘syndicale discriminatie’. Robin Tonniau, die het proces aanspande tegen voormalige werkgever, krijgt zes maanden loon uitbetaald. “Ik hoop dat de zaak over de lippen zal gaan”, zegt de Ronsenaar.

Robin Tonniau heeft voor onze ontmoeting speciaal zijn Volvo-plunje nog eens van onder het stof gehaald. De 34-jarige Ronsenaar zei in augustus de fabriek in de Gentse haven vaarwel. Als ongeschoolde arbeider schopte hij het tot parlementair medewerker van de extreem-linkse partij PVDA. Een job die hij doodgraag uitoefent, al mist hij soms Volvo wel. “In de fabriek bouw je iets, terwijl je in het parlement vooral dingen afbreekt”, zegt Tonniau gevat. “Ik ben altijd trots geweest op mijn job, maar merkte hoe het arbeidsklimaat hier steeds achteruit gaat. Ik heb acht jaar voor Volvo gewerkt en toen ik begon waren de voorwaarden nog goed. Nu werkt het bedrijf steeds vaker met onderaannemers. De lonen komen onder druk te staan.”

Ford Genk

De positie waar Tonniau sinds 2017 in verzeild raakte, was één van de redenen waarom hij zijn ontslag gaf. Volvo Cars kende dat jaar een heet najaar. Voor het eerst sinds 1979 gingen de arbeiders voor langere tijd in staking. In september 2017 lag de fabriek vier dagen lang zo goed plat. De directie maakte beloftes, maar die werden volgens Tonniau niet gerespecteerd. Daarom legden twee teams in december van datzelfde jaar opnieuw het werk neer. Binnen zijn team voerde de Ronsenaar, als militant van de socialistische vakbond ABVV, het woord. “De staking heeft uiteindelijk een half uur geduurd”, vertelt Tonniau. “Er kwamen verschillende chefs langs en de situatie escaleerde. Zelfs Ford Genk (de autofabriek die eind 2014 sloot, nvdr.) werd erbij gesleurd.”

20.000 euro

De arbeider werd na de actie vijf dagen geschorst en kreeg dus geen loon. Dat vocht hij aan voor de Gentse arbeidsrechtbank. Volgens Tonniau was er sprake van ‘syndicale discriminatie’. Daar is de rechter hem midden februari in gevolgd. “Aanvankelijk wou ik gewoon uitbetaald worden voor die vijf dagen”, zegt hij, “maar ik had blijkbaar recht op zes maanden loon, goed voor een kleine 20.000 euro. Ook moet Volvo Cars mijn proceskosten betalen. Al is dat geld voor mij niet het belangrijkste. Niemand van mijn collega’s geloofde dat ik dit proces ging winnen. Ik heb echter aangetoond dat het kan. Ik hoop dat bij Volvo de zaak-Tonniau over de lippen zal gaan.”

Geen reactie

Voor Volvo Cars is het proces de tweede klap in acht maanden tijd. Midden juli verloor het bedrijf een eerste proces. Volvo Cars moest vier arbeiders, die ontslagen werden na een spontane staking, elk zes maanden loon uitbetalen. De mannen legden in januari 2018 samen met een 150-tal arbeiders het werk neer. Tijdens de actie, die er kwam zonder overleg of toestemming van de vakbonden, lag de band zo’n anderhalf uur lang stil. Net als bij Robin Tonniau oordeelde de rechtbank toen oordeelde de rechtbank dat de arbeiders syndicaal gediscrimineerd werden. Het bedrijf wenst niet te reageren op beide zaken.