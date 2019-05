Robby De Caluwé wordt eerste Moerbeekse parlementair in 65 jaar: “Veiligheid hoog op de agenda zetten” Yannick De Spiegeleir

27 mei 2019

10u15 13 Gent 65 jaar na senator Albert Mariën krijgt Moerbeke opnieuw een vertegenwoordiger in het parlement. Omdat Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) niet gaat zetelen in de Kamer, neemt Moerbeeks burgervader Robby De Caluwé (Open Vld) zijn plaats in als eerste opvolger. “De betaalbaarheid van het brandweerkorps voor onze gemeente is één van de zaken die ik op de agenda wil zetten.”

Als eerste opvolger op de Oost-Vlaamse Kamerlijst kreeg De Caluwé gisteren 5.218 voorkeursstemmen achter zijn naam. Een puik resultaat dat hem een zitje in het pluche van het federaal parlement oplevert, want in tegenstelling tot zijn Gentse collega De Clercq ziet De Caluwé het wel zitten om zijn taken als burgervader te combineren met een mandaat in Brussel.

“Ook in onze partij is er een verbod om cumuleren tenzij je de goedkeuring krijgt van de lokale leden. Dat is bij ons ook gebeurt. Bovendien zie ik het als een meerwaarde: door mijn job als burgemeester sta ik dicht bij de mensen en die ervaringen kan ik meenemen naar Brussel. Voor een burgemeester van een grote stad ligt dat natuurlijk anders. Zo is het geen geheim dat Bart De Wever in de vorige legislatuur amper zetelde in het parlement.”

Fietsersbrug

De Caluwé wil wel degelijk wegen op het beleid in Brussel zodat de Moerbekenaren mee de vruchten kunnen plukken van zijn mandaat. “Ik kaartte het enkele jaren geleden al aan: door onze hoge bijdrage aan de brandweerzone swingen de kosten de pan uit. Dat is zeker iets dat ik wil aankaarten net als het feit dat wij jaarlijks een tiental agenten van ons lokaal politiekorps moeten afstaan aan de federale politie voor evenementen als carnaval of de Ronde van Vlaanderen.” Ook de bouw van een fietsersbrug over de E34 waar alle Moerbeekse partijen vragende partij voor zijn, wil De Caluwé opnieuw op de agenda zetten. “Het gaat in dat dossier wel om een Vlaamse bevoegdheid, maar contacten in Brussel kunnen helpen.”

Verontrust

Ondanks zijn sterke persoonlijke resultaat en het feit dat Open Vld de grootste blijft in Moerbeke houdt De Caluwé een dubbel gevoel over aan de verkiezingen. “Onze partij zelf houdt redelijk goed stand, maar de hoge score van het Vlaams Belang verontrust mij. Ook in onze gemeente halen ze meer dan 20 procent van de stemmen en bij de buren van Wachtebeke zijn ze zelfs de grootste partij. Dat de oorzaak ligt bij politici onvoldoende luisteren naar wat er bij mensen leeft, ga ik niet helemaal akkoord. Helaas vrees ik dat ook racistische gevoelens mensen overtuigd om te stemmen op het Belang.”