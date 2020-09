Rob Vanoudenhoven maakt zijn debuut in Gentse theaterkomedie Cedric Matthys

10 september 2020

17u27 0 Gent Tv-presentator en komiek Rob Vanoudenhoven speelt voor het eerst mee in een theaterkomedie. Het stuk van ‘Het Farcetheater’ gaat in februari in première in de Nieuwe Melac, een zaal in Zwijnaarde. “Ik hoop dat het publiek volledig uit zijn dak gaat", zegt Vanoudenhoven.

BV Rob Vanoudenhoven, bekend van programma’s als ‘Alles kan beter’ en ‘De XII werken van Vanoudenhoven’, waagt zich in Gent aan aan nieuw avontuur. Voor het eerst in zijn rijkgevulde carrière staat de tv-presentator op de planken in een theaterkomedie. In het stuk ‘Kom van dat dak af’ speelt Vanoudenhoven Rudy, een vrouwenversierder eerste klas. Hij komt door omstandigheden in knotsgekke situaties terecht en er ontstaat -wat had u gedacht?- overal verwarring. “Het is een geweldig stuk”, geeft Vanoudenhoven mee. “Ik mag daarenboven samenspelen met een goede vriend van mij, Chris Van Espen (bekend van ‘Tegen De Sterren Op’, nvdr.). Ik hoop dat het publiek volledig uit zijn dak gaat.”

Meer info: www.farcetheater.be