Ringen in VTM-programma Blind Getrouwd komen van Gentse juwelier Van Bignoot Sabine Van Damme

24 januari 2020

19u32 0 Gent Er is met Christophe minstens één Gentse deelnemer in het komende seizoen van VTM-programma Blind Getrouwd. Maar ook alle ringen van alle koppels komen uit Gent. Juwelier Christiaan Van Bignoot schenkt ze aan de koppels, en zij mogen de ringen houden, zelfs als ze na het programma beslissen om niet samen te blijven.

“Aan de ringen zal het niet liggen”, lacht Christiaan, “want het is het derde jaar op rij dat ik ringen schenk. Er zijn dus zelfs al kindjes voortgekomen uit huwelijken met een ring van hier.” Het was via via dat aan Christiaan gevraagd werd om aan het programma mee te werken, en dat doet hij graag. “Juwelier Van Bignoot bestaat al sinds 1907, en ging altijd van vader op zoon. Het begon ooit in de Hoornstraat. Mijn grootouders trokken na de Tweede Wereldoorlog naar de Dendermondsesteenweg, toen dé winkelstraat van Gent. Begin de jaren 90 verkaste mijn vader naar de Donkersteeg in centrum Gent. In 2003 kwam daar de winkel in de Mageleinstraat bij, sinds 2006 hebben we een derde winkel, hier in de Volderstraat 6, waar ik sta. Het is ook hier dat gefilmd werd voor het programma.”

Want van alles duo’s komt één iemand naar de winkel. De koppels – die elkaar uiteraard nog niet kennen – mogen trouwringen kiezen uit een assortiment. Dit jaar is dat een assortiment van het merk Aller Spanninga uit Friesland, en dat bestaat al sinds 1863. “Ze kunnen kiezen uit geel of wit goud, al dan niet versierd met briljanten”, legt Van Bignoot uit. Ze kiezen dus los van elkaar, maar wel uit hetzelfde assortiment. Ik krijg de wensen, de maat, de namen en de trouwdatum op papier. Ik maak de ringen, en graveer alles er al in. Dat krijgen de kandidaten uiteraard niet te zien, want ze zien elkaar voor het eerst voor het altaar, en ze kennen ook elkaars naam niet vooraf. Pas op de dag van het huwelijk zijn dus ook de ringen daar.”

Per seizoen schenkt Van Bignoot dus gouden 8 ringen weg, toch een serieuze geste. “Maar de samenwerking met de programmamakers verloopt heel vlot”, zegt hij. “En de kandidaten mogen hun ring sowieso houden, ook als ze op het einde van het programma beslissen om toch niet samen te blijven. De ring kunnen ze dan bewaren als aandenken, laten omsmelten tot een ander juweel, of verkopen voor de prijs van oud goud. Dat maakt voor mij niks uit.”

Christiaan doet zijn job graag, ook al weet hij dat er risico’s verbonden zijn aan het vak van juwelier. “Maar ik ben hierin opgegroeid, en ik wilde het ook zelf graag doen. Het is een vrolijke wereld. Niemand komt hier kwaad of triest binnen. Iedereen is blij als hij of zij een ring, juweel of een horloge krijgt.”

Het is nog niet bekend wanneer VTM start met de uitzendingen van het vijfde seizoen van Blind Getrouwd.