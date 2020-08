Rik (70) bundelt dagboeken om geld in te zamelen voor Congolees ziekenhuis: “Ik vertel over de mooie belevenissen, maar ook over de vervelende ervaringen” Jill Dhondt

24 augustus 2020

18u53 1 Gent Merelbekenaar Rik Neirynck (70) reist al twaalf jaar naar Katako-Kombe, een afgelegen gemeente in de Centraal Democratische Republiek Congo, om bij te dragen aan de verbetering van de lokale gezondheidszorg. Om het project te voeden, organiseert hij elk jaar een barbecue die rond de zeshonderd personen aantrekt. De pandemie maakt zo een grootschalige evenement niet mogelijk, dus ging Rik op zoek naar een andere manier om geld in te zamelen. Hij bundelde de dagboeken die hij tijdens zijn missies maakte, en geeft ze nu uit als een boek.

Voor zijn pensioen werkte Rik Neirynck 35 jaar lang als ergotherapeut in het Sint Jozef ziekenhuis in Gentbrugge. Daartussen reisde hij elf keer naar Congo als vrijwilliger, waarvan acht keer naar de gemeente Katako-Kombe. Daar werkte de handige Harry mee in een ziekenhuisproject dat de Gentse cardioloog Yves Kluyskens in 2002 had opgestart. Het project bestaat onder meer uit het aanwerven van dokters, het organiseren van vormingen en het uitbouwen van vervoer, het labo, de apotheek, het operatiekwartier en het moederhuis.

(Lees verder onder de foto’s.)

Om het project te financieren, organiseren de dragers van het project elk jaar in september een grote barbecue. Daar komen telkens meer dan zeshonderd personen op af, goed voor een opbrengst van meer dan tienduizend euro. Door de pandemie is zo’n evenement echter niet mogelijk dit jaar. Om het verlies aan fondsen te compenseren, besloot Rik om zijn dagboeken te bundelen die hij schreef tijdens zijn missies. “Het verzamelwerk bestaat niet uit statistieken, maar geeft een inzicht in het leven van elke dag”, zegt hij. Ik vertel over de mooie belevenissen tijdens de missies, maar ook over de vervelende ervaringen. Over de natuur, over het leven van de bewoners, over het eten dat we krijgen, over de kleine en grote corruptie, over het reizen en wat er onderweg kan gebeuren.” Rik heeft ook heel wat tips en foto’s mee in het boek.

Waar de muggen nog wild zijn

Hoewel het boek in het Nederlands werd geschreven, is de titel Frans: Ils vont là où même les moustiques sont encore sauvages. Dat kan je los vertalen als: naar waar de muggen nog wild zijn. Het refereert naar een uitspraak van Luc Vansina net voor Rik voor het eerst vertrok naar Katako-Kombe. “Hij wou daarmee zeggen dat we naar een vergeten gebied trokken waar alle infrastructuur verwoest was, en waar onderwijs en gezondheidszorg een totaal gebrek aan middelen hadden. Het is er nog erger dan elders in de Centraal Democratische Republiek Congo. Om er te geraken heb je minstens drie dagen nodig.”

Rik hoopt minstens tweehonderd boeken te verkopen, zodat het Congolees ziekenhuis een bijkomende consultatieruimte kan bouwen. Worden er driehonderd boeken verkocht, dan kan de organisatie een postoperatieve hospitalisatie-afdeling uitbouwen. Vierhonderd verkochte boeken betekent genoeg geld om een volledig gezondheidscentrum op poten te zetten. Met de verkoop van vijfhonderd boeken, kan het ziekenhuis een beademingstoestel aankopen voor de operatiezaal. Dit is het meest duurzame streefdoel.

Een boek kost 50 euro, en kan besteld worden door een mail te sturen naar rik.neirynck@scarlet.be. Meer info via de website.