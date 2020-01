Rijrichting Oude Abdijstraat in Drongen draait volgende week om



Erik De Troyer

08 januari 2020

18u10 5 Gent Pas deze zomer werd eenrichtingsverkeer ingevoerd aan het Drongenplein. Volgende week wordt de rijrichting in de Oude Abdijstraat alweer omgedraaid en dat komt voor zowat de hele buurt als een verrassing.

Na de heraanleg van Drongenplein werd ook de mobiliteit onder de loep genomen. Het tweerichtingsverkeer in de Oude Abdijstraat werd eenrichtingsverkeer van de Antoon Catriestraat naar de Vierhekkenstraat. Vanaf 13 januari wordt die rijrichting nu omgedraaid.

“We hebben deze week de brief in de bus gekregen. Het was eerlijk gezegd een totale verrassing. We zijn er alvast niet over gehoord”, zegt Els Moerman, directeur van de basisschool De Vuurtoren. “Voor onze deur werden altijd al veel manoeuvres uitgevoerd door ouders met de auto. We zullen moeten bekijken of dat erger wordt of niet”, zegt ze.

Volgens de stad kwam de ingreep er op vraag van de handelaars. Toch vallen heel wat handelaars uit de lucht. Bij het Grand Café weet men toch hoe de vork aan de steel zit. “In oktober was er een evaluatievergadering en toen hebben een aantal handelaars gevraagd om van de straat een fietsstraat te maken, maar dan wel met verkeer in beide richtingen. Daar wou de stad niet van weten en dus heeft men de rijrichting aangepast.”