Rijksarchief ontsluit eeuwenoude archief van Roosenbergabdij: “Onschatbare waarde voor geschiedenis van het Waasland” Yannick De Spiegeleir

17 oktober 2019

14u41 0 Gent In het abdijgebouw van Roosenberg in Waasmunster is woensdagavond het archief van de gelijknamige abdij aan het publiek voorgesteld. Het oudste stuk, de oprichtingsakte van de abdij, dateert uit 1258. “Hiermee komt niet alleen achthonderd jaar Wase geschiedenis maar ook acht eeuwen bestuur door ‘straffe madammen’ binnen handbereik”, zegt Annelies Somers van het Rijksarchief Gent.

De geschiedenis van Waasmunster en de Abdij van Roosenberg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De naam van de gemeente is een afleiding van ‘WasMonasterium’, ofwel een klooster in het Waasland. Een verwijzing naar de Abdij die in de 13e eeuw werd opgericht. De abdij wist door schenkingen van vorsten en kerkelijke prominenten een enorm patrimonium aan eigendommen, rechten en inkomsten te verwerven. Tegen het einde van de 14de eeuw beschikte de abdij over een domein dat zich uitstrekte over grote delen van het Waasland, Zeeuws-Vlaanderen, het Land van Dendermonde, …

Vrouwengeschiedenis

Sinds 2015, na de verhuis van de laatste zusters van de Abdij naar het klooster in de Kerkstraat, worden grote delen van de archieven van Roosenberg door het Rijksarchief bewaard, waar ze nu ook voor het publiek raadpleegbaar zijn. “Via de nieuwe inventaris komt niet minder dan acht eeuwen religieuze, sociaal-economische, maar vooral ook Wase én vrouwengeschiedenis voor onderzoekers binnen handbereik”, schetst Somers. “Het beheer van het imposante domein door de zusters sinds de middeleeuwen zorgt ervoor dat het archief van Roosenberg van onschatbare waarde is voor de geschiedenis van het Waasland: boekhoudkundige documenten, oorkonden, kaarten en plannen, … bieden een enorme waaier aan mogelijkheden voor onderzoek naar de regio. Ook biedt het een intrigerende inkijk in het leven in een vrouwelijke kloostergemeenschap, waar niet enkel devotie en gebed tot de dagorde behoorden, maar waar er – zo blijkt uit de bronnen – ook geregeld ruimte was voor muziek en humor”, aldus Somers.

Gemeentelijk Museum

Burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) drukte op de voorstelling van de inventaris van het archief zijn bewondering uit voor de rijkdom van het archief. “Ik heb ook begrepen dat er een aantal historische waardevolle documenten, voornamelijk uit het ancien régime, zich nog heden ten dage bevinden bij de zusters in de Kerkstraat en daar liggen te wachten om mee opgenomen te worden in de rijke collectie Roosenberg die we als gemeente onderdak zullen bieden samen met het museum van onze Heemkring. Het is de absolute bedoeling van het bestuur om een Waasmunsters Gemeentelijk Museum op te richten waar beide collecties een plaats krijgen”, aldus de burgervader.

Een belofte die voor huidig zusters-overste Trees als muziek in de oren klinkt. Zij volgde in 1990 zuster Alina op als verantwoordelijke voor het museum in de Roosenbergabdij. “Het is een grote dag vandaag. In het Rijksarchief worden de archiefstukken in optimale omstandigheden bewaard én het is voor iedereen toegankelijk.”