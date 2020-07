Gent

De seafoodbar Je m’en Fish aan het Koophandelsplein is nog geen maand open, dus je zou hen enkele beginnersfouten met plezier vergeven. Maar ze zijn er niet, die fouten. Hun hele concept klopt, je waant je zo in het zuiden met wat zij op tafel toveren. Ongedwongen, ongecompliceerd en buitengewoon lekker. (Meer recensies in ons dossier