Restaurateurs Lam Gods trekken naar hoofdstad Jill Dhondt Sabine Van Damme

05 maart 2020

08u59 0 Gent Speciaal voor de opendeurdag van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium trekken enkele restaurateurs van het Lam Gods naar Brussel.

De opendeurdag van het KIK staat volledig in het teken van erfgoedzorg. Er worden vragen beantwoord zoals ‘Hoe verloopt een restauratie?’, ‘Hoe maak je een radiografie van een schilderij?’ en ‘Hoe zie je het verschil tussen een origineel kunstwerk en een vervalsing?’. Gezien het Van Eyck jaar volop aan de gang is, kon de restauratie van het Lam Gods niet ongezien voorbijgaan. De restaurateurs trekken dan ook graag naar de hoofdstad om hun verhaal te doen. Daarnaast zal de eerste aflevering van de VRT-reportage ‘Geheimen van het Lam Gods’ getoond worden, net zoals het VERONA-project dat het volledige oeuvre van de grootmeester in hoge resolutie online plaatste.