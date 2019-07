Restauranthouder valt uitbater burritobar aan met metalen reclamebord en fles tequila

Erik De Troyer

02 juli 2019

08u23 0 Gent Een aanslepende ruzie tussen twee Gentse restauranthouders is afgelopen week ontaard in een vechtpartij. Daarbij werd de uitbater van een burritobar aangevallen met een metalen straatsein. “Mijn buurman sloeg het op mijn hoofd toen ik met mijn rug naar hem stond”, zegt Kenneth die tijdens de schermutseling zijn been brak.

Er waren al langer strubbelingen tussen Kenneth Van Dael (45) van de Wrap Up Burrito Bar in de Lammerstraat en zijn concurrent die mee een Libanees restaurant runt. Het was echter de eerste keer dat het tot geweld kwam. De politie bevestigt ter plaatse te zijn geweest voor de vechtpartij met één lichtgewonde, maar slaagde er voorlopig niet in om beide partijen te verhoren.

“Kijk, er zijn altijd spanningen geweest tussen ons over tal van zaken. Over parkeerplaatsen in de straat, maar ook over honden die tegen zijn gevel plasten. De man dacht steeds dat mijn hond de dader was. Er was altijd veel kwaad bloed tussen ons”, legt Kenneth uit.

Bastaard

“Afgelopen woensdag was er opnieuw een woordenwisseling. Ik heb het woord ‘bastaard’ laten vallen, dat geef ik toe, en daarna zijn de stoppen doorgeslagen. Hij liep weg en greep het metalen bord dat voor zijn zaak stond. Daarmee heeft hij me een klap op het hoofd gegeven in mijn eigen restaurant. Ik heb me kunnen draaien en hem van mij af kunnen duwen”, zegt ex-bokser Kenneth. “Hij heeft nog een barkruk bemachtigd en me daarmee aangevallen en zelfs een fles tequila naar mijn hoofd gegooid. Ik heb me dankzij mijn verleden als bokser kunnen verweren en gelukkig zijn enkele klanten mij te hulp gesprongen.”

Tijdens de schermutseling heb ik mijn been gebroken. Ik kan zeker een maand niet werken en moet nu personeel inhuren om in mijn zaak te staan Kenneth Van Dael

In de zaak zijn de gevolgen van de vechtpartij nog zichtbaar met beschadigingen aan de bar en de zithoek. “Dat metalen bord heb ik aangeslagen. Als ik er mee op mijn hoofd word geslagen, dan mag ik het ook houden als bewijsmateriaal”, zegt Kenneth. “Tijdens de schermutseling heb ik mijn voet omgeslagen en ook nog eens mijn been gebroken. Ik kan zeker een maand niet werken en moet nu personeel inhuren om in mijn zaak te staan”, zegt Kenneth.

De uitbater van het Libanese restaurant reageert via een bericht. “De zaak ligt zeer gevoelig aangezien het om een racistische en seksistische kwestie gaat. De politie doet uitstekend werk en wij respecteren dat zij in alle discretie kan handelen. Met deze kwestie tracht men de reputatie van onze handelszaak aan te tasten”, klinkt het.

Genoeg

De politie wil de man in kwestie nog verhoren. Afhankelijk daarvan zal het dossier al dan niet naar het parket gestuurd worden.

Hoe moet het nu verder met de twee uitbaters? “Ik voel me al lange tijd niet meer goed wanneer ik naar mijn zaak kom, omwille van die vele ruzies. De kans bestaat dat ik er gewoon mee ophoud. Het is genoeg geweest. Vermoedelijk komt dit gebouw toch te koop aangezien de eigenaars overleden zijn”, zegt Kenneth.