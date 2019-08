Restauranthouder achtervolgt en filmt tafelschuimers: “Ze veinsde een beroerte”

Erik De Troyer

25 augustus 2019

16u06 2 Gent Twee tafelschuimers zullen zich hun bezoek aan een Gents Mexicaans restaurant nog lang herinneren. Toen het oudere koppel weigerde te betalen en de zaak verliet, liep zaakvoerder Kenneth Vandael hen achterna om hen te filmen. De bewijzen werden getoond aan de politie.

Zaterdagmiddag kreeg de ‘Wrap Up Burritobar’ in de Lammerstraat het stel over de vloer. “Het was een ouder koppel en ze vertelden mij dat ze nog nooit Mexicaans hadden gegeten. Daarom stelde ik hen wat meer op hun gemak en schonk hen wat meer aandacht dan gewoonlijk”, zegt Kenneth. “Toen hun borden bijna leeg waren vroeg ik of het gesmaakt had en ze antwoordden dat ik er niks van kon en dat ze niets wilden betalen. Daarop volgde nog een woordenwisseling en ze stapten zo de zaak uit. Ik bleef zitten met mijn rekening van 26 euro.”

Kenneth liet het er niet bij en achtervolgde het bejaarde koppel met zijn telefoon in videomodus. In het filmpje is te zien hoe de tafelschuimers opnieuw in discussie gaan over de prijs en hoe de zaakvoerder zijn geld eist. “Toen we buiten stonden werd het pas echt bizar. De discussie ging verder en het koppel splitste op. Hij liep weg en zij liep een apotheker binnen en veinsde daar dat ze een beroerte kreeg. Uiteindelijk kwam de politie erbij om verklaringen op te nemen”, zegt Kenneth. “Er kwam een warrig verhaal dat we op voorhand een prijs zouden afgesproken hebben van 20 euro om te eten maar dat sloeg echt nergens op. In welk restaurant gebeurt zoiets? En wie stapt er nu een restaurant buiten zonder te betalen? Of het ervaren tafelschuimers waren of een vlaag van arrogantie, ik weet het niet”, zegt Kenneth.

De zaakvoerder van het restaurant zette na het incident de beelden op Facebook. “Ik werk al vele jaren in de horeca maar dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Je hoort wel eens opmerkingen over jongeren en studenten die niet zouden betalen maar eerlijk... zoiets heeft geen enkele jongere mij ooit gelapt. Ik heb het filmpje online gezet om te aan te tonen met wat voor gekkigheid we in de horeca te maken krijgen.”

Het was niet de enige tafelschuimer die Kenneth deze zomer al over de vloer kreeg. Recent kwam ook de beruchte tafelschuimster Nadine W. al langs. “Ik had haar aanvankelijk niet erkend. Ze heeft hier wat zitten schuifelen. Heeft drie keer proberen bestellen van op haar zitplaats maar aangezien wij steeds bestellen aan de toog kon ze mij niet in de luren leggen. Ze is stilletjes weggelopen.”

De politie bevestigt het verhaal van de restauranthouder.